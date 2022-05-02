Оренбург, 2 мая, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Из Оренбуржья в Москву отправлен очередной вагон с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В нём более тонн муки, более 20 тонн бутилированной воды, полторы тонны растительного масла и многое другое. В Москве его присоединят к 63 вагонам из других регионов России. И затем «Поезд помощи» отправится через Ростовскую область в Донбасс.

Всего от региона было отправлено 62 тонны помощи. А в целом Оренбуржье передало республикам Донбасса почти 300 тонн гуманитарных грузов.