Хух-Хото, Китай, 2 мая, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Во Внутренней Монголии на севере Китая сменился партийных глава региона, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) назначил Сунь Шаочэна новым партийным руководителем автономного района Внутренняя Монголия на севере страны.

Ши Тайфэн, который больше не является секретарем Автономного регионального комитета КПК Внутренней Монголии, получит другое назначение в соответствии с решением Центрального комитета КПК.