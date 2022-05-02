Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена активизировать взаимодействие с островными государствами Тихого океана. Лидеров стран пригласят в Белый дом до конца года, сообщает Reuters.

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Заявление координатора по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курта Кэмпбелла прозвучало на фоне обеспокоенности ростом влияния Китая в регионе. В частности, речь идёт о заключённом ранее соглашении между КНР и Соломоновыми островами.

По словам Кэмпбелла, Вашингтон намерен наращивать дипломатические отношения с тихоокеанскими странами.

«Чтобы Соединенные Штаты были эффективными в Тихоокеанском регионе, мы должны делать больше, и мы должны делать больше в областях, которые важны и важны для жителей Тихоокеанских островов», — отметил он.

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