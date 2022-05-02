Вирджиния, США, 2 мая 2022, 06:21 — REGNUM Как минимум три человека получили ранения в результате стрельбы возле школьного стадиона в американском штате Вирджиния. Об этом 1 мая сообщила телекомпания ABC.
Инцидент со стрельбой произошёл в городе Манассас в округе Принс-Уильям. Уточняется, что неизвестный открыл стрельбу возле школьного стадиона во время футбольного матча.
Все пострадавшие были госпитализированы, информация об их состоянии и личные данные, включая возраст, не разглашаются. Злоумышленник, открывший стрельбу, скрылся с места происшествия, в настоящее время он разыскивается.
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