Вирджиния, США, 2 мая, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Как минимум три человека получили ранения в результате стрельбы возле школьного стадиона в американском штате Вирджиния. Об этом 1 мая сообщила телекомпания ABC.

Niels Noordhoek Стрельба

Инцидент со стрельбой произошёл в городе Манассас в округе Принс-Уильям. Уточняется, что неизвестный открыл стрельбу возле школьного стадиона во время футбольного матча.

Все пострадавшие были госпитализированы, информация об их состоянии и личные данные, включая возраст, не разглашаются. Злоумышленник, открывший стрельбу, скрылся с места происшествия, в настоящее время он разыскивается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным исследователей из Университета Мичигана, оружие стало главной причиной гибели детей в Соединённых Штатах в 2020 году.