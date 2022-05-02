Лхаса, Китай, 2 мая, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Китай начал новую комплексную научную экспедицию на гору Эверест самую высокую вершину мира на китайско-непальской границе, сообщает агентство Синьхуа.

Эверест

Экспедиция является частью второго научно-исследовательского исследования Китая на Тибетском нагорье, которое началось в 2017 году. По данным второй комплексной научно-исследовательской группы Тибетского нагорья, в экспедиции принимают участие более 270 научных сотрудников из 16 отрядов.

С охватом большинства дисциплин, участием большинства участников научных исследований и использованием самого современного оборудования экспедиция является крупнейшей с начала второго научно-исследовательского исследования Китая на Тибетском нагорье.

Экспедиция сосредоточена на основных научных вопросах, таких как синергия западного ветра и муссонов, изменение «водонапорной башни в Азии», экосистемы и биоразнообразие, а также деятельность человека в районе горы Эверест.

В ходе экспедиции будет установлено в общей сложности восемь метеостанций, четыре из которых планируется разместить на высоте более 7000 метров над уровнем моря. Самая высокая метеостанция, расположенная на высоте 8 800 метров, станет самой высокогорной автоматической метеостанцией в мире, если она будет успешно установлена.

По словам исследовательской группы, экспедиционная группа также проведет исследования изменений окружающей среды, изменений концентрации парниковых газов, функций поглощения углерода экосистемами и адаптации человека к экстремальным условиям в чрезвычайно высокогорных районах горы Эверест на фоне глобального потепления.

Ожидается, что экспедиция предоставит научные данные об изменениях в атмосферной среде и криосфере в районе Эвереста, а также выявит закономерности изменения окружающей среды в чрезвычайно высокогорных районах Эвереста в контексте потепления климата.

Начатая в 2017 году вторая научная экспедиция на Тибетское нагорье имеет большое значение для продвижения устойчивого развития региона и содействия глобальной охране окружающей среды.