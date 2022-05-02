Манский район, Красноярский край, 2 мая, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Пострадавший при крушении лёгкого самолёта Cessna 182 в Манском районе Красноярского края доставлен в реанимацию. Его состояние врачи оценили как тяжёлое.

Самолет Cessna

Воздушное судно упало 1 мая возле деревни Голубевка. На борту находились два человека, один из них погиб.

«В краевую [клиническую больницу] поздно вечером доставили. [Состояние] пока тяжелое, находится в реанимации», — цитирует ТАСС заявление пресс-службе регионального минздрава.