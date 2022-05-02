Берлин, , 06:14 — REGNUM В портах Украины на данный момент находится порядка 4,5 тонн зерна, которые не представляется возможности вывезти. Об этом заявил директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик в интервью информагентству DPA.

Зерно

«Почти 4,5 млн т зерна застряли в украинских портах и на судах и не могут быть использованы», — сказал Фрик.

Представитель ООН отметил, что ситуация осложняется ещё и тем, что это зерно должно попасть не только иностранным потребителям, но и простым жителям Украины.

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