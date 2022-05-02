Небраска, США, 2 мая, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден довел свою страну до того, что она утратила энергетическую независимость. Об этом 2 мая заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Как следствие Байнеду пришлось «умолять о пощаде» глобальных поставщиков энергоносителей, в том числе Россию.

«Они сдали наши доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран», — заявил Трамп.