Гавана, 2 мая, 2022, 06:02 — ИА Регнум. В столице Кубы Гаване участники праздничной первомайской демонстрации принесли с собой российский флаг с буквой Z. Фотографию опубликовало посольство России на Кубе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы посольства России на Кубе в Twitter Первомайская демонстрация в Гаване

«В Гаване 1 мая состоялся большой парад, посвященный Международному дню трудящихся», — говорится в сообщении.

Добавим, что праздничное шествие на острове свободы прошло под лозунгом «Куба живёт и работает». Помимо кубинских граждан, в акции приняли участие представители 60 стран.