На первомайский парад в Гаване принесли российский флаг с буквой Z
Гавана, 2 мая, 2022, 06:02 — ИА Регнум. В столице Кубы Гаване участники праздничной первомайской демонстрации принесли с собой российский флаг с буквой Z. Фотографию опубликовало посольство России на Кубе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Цитата со страницы посольства России на Кубе в Twitter
Первомайская демонстрация в Гаване
«В Гаване 1 мая состоялся большой парад, посвященный Международному дню трудящихся», — говорится в сообщении.
Добавим, что праздничное шествие на острове свободы прошло под лозунгом «Куба живёт и работает». Помимо кубинских граждан, в акции приняли участие представители 60 стран.