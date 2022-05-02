Каракас, , 05:58 — REGNUM Бунт с требованием расселения переполненных тюремных камер устроили заключённые координационного центра полиции в городе Лос-Гуайос в венесуэльском штате Карабобо, расположенном на севере страны. Об этом 1 мая сообщил ряд местных СМИ со ссылкой на родственников заключённых.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что заключённые устроили протест из-за нарушения своих прав и вынужденного проживания в переполненных тюремных камерах. Бунтовщики захватили в заложники троих охранников. По данным издания Pitazo, двое охранников получили ранения, один из них был госпитализирован в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб указал в своём личном блоге, что бунт удалось нейтрализовать. Для пресечения беспорядков в координационный центр Боливарианской национальной полиции Лос-Гуайос прибыли сотрудники прокуратуры Карабобо. Они организовали перевод 53 заключённых в судебную тюрьму Токуито и освободили заложников.