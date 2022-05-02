Анкара, 2 мая, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому на его претензии к Турции и обиды из-за российских туристов ответил экс-депутат турецкого парламента Шамиль Тайяр 2 мая на своей странице в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Глупый комик!» — так охарактеризовал украинского лидера Тайяр в ответ на обвинения в адрес властей Турции в ведении политики двойных стандартов.

Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT обрушился с критикой в адрес Турции из-за приёма российских туристов и заявил о недопустимости и несправедливости такого решения со стороны турецких властей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский предъявил претензии Турции из-за её нейтральной позиции относительно ситуации на Украине и обиделся из-за решения страны о подготовке к приёму российских туристов. По мнению украинского лидера, Турция обязана сделать выбор в пользу Украины.