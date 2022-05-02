Сидней, Австралия, 2 мая, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Австралийская авиакомпания Qantas объявила о планах возобновить рейсы по самым длинным в мире маршрутам из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Беспосадочный перелёт будет занимать более 19 часов.

(сс) allen watkin Самолет авиакмопании Qantas

По данным издания ABC News, испытательный полёт компании из Нью-Йорка в Сидней в 2019 году занял 19 часов 16 минут. Впрочем, благодаря отказу от промежуточных посадок пассажиры смогут сократить общее время в пути на четыре часа.

Для выполнения регулярных рейсов Qantas закупит 12 самолётов Airbus A350-1000. Компания, как отмечается, обеспечит новый уровень комфорта для пассажиров.