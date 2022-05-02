Пекин, , 05:34 — REGNUM Некоторые школы Пекина перенесли свои занятия в онлайн-режим после того, как в ходе недавней вспышки коронавируса было обнаружено, что некоторые учащиеся заражены, сообщает агентство Синьхуа.

Пекин

Заместитель главы Пекинского муниципального центра профилактики и контроля заболеваний Пан Синхо заявил, что на детей из шести школ и двух детских садов приходится 31% случаев заражения.

Некоторые начальные и средние школы, а также детские сады в городских районах Сичэн, Дунчэн, Хайдянь и Чаоян перешли на онлайн-обучение с 28 апреля. Учащиеся обязаны регулярно проходить ПЦР-тестирование в своих общинах в рамках строгих противоэпидемических мер.

Начиная с 27 апреля все начальные и средние школы, детские сады и средние профессиональные училища в районе Тунчжоу приостановили обучение в автономном режиме, а учащиеся начальных и средних школ начали посещать уроки из дома с помощью платформ дистанционного обучения.

Три общины в 27 апреля были классифицированы как районы высокого риска по COVID-19, а пять других — как районы среднего риска, в результате чего общее число районов высокого риска по COVID-19 достигло пяти, а районов среднего риска — 16.