Тюмень, , 05:28 — REGNUM В Тюменской области от передозировки наркотиками скончались в 2021 году двое подростков. Годом ранее были зафиксированы три смерти от отравления наркотическими веществами, сообщил заведующий отделением ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» Александр Сытик порталу 72.ru.

Наркоман Цитата из х/ф «T2: Трейнспоттинг». Реж. Дэнни Бойл. 2017. Великобритания

По словам Сытика, в регионе уже два года не наблюдается среди несовершеннолетних впервые выявленных наркоманов с зависимостью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за последние три года количество отравлений наркотиками увеличилось на 95%. В регионе за 2021 год зафиксировано 349 отравлений наркотиками, 250 человек умерли. Число впервые выявленных наркозависимых — 198 человек, что на 67,5% больше, чем в 2020 году.

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