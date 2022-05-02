Лондон, , 05:01 — REGNUM Резкое возрастание цены на топливо привело к такому урезанию расходов домохозяйствами в Великобритании, с каким страна не сталкивалась с 1956 года. Об этом 1 мая сообщило издание The New York Times.

Флаг Великобритании brett jordan

Уточняется, что потребительские цены в Великобритании растут стремительными темпами, резкое возрастание стоимости жизни вызывает сильную обеспокоенность у граждан с низкими или ограниченными доходами, в числе которых часто оказываются пенсионеры.

Как отмечает издание, многие граждане Великобритании вынуждены пересматривать свой бюджет в сторону ограничения, отказываясь от ряда продуктов питания и экономя на газе и электричестве.

По данным британских правозащитных организаций, сильнее всего повышение цен ударило по пожилым людям и инвалидам. После повышения властями Великобритании верхнего порога стоимости электроэнергии людям приходится платить за газ и электричество в два-три раза больше, чем месяц назад. Ради экономии люди вынуждены экономить на продуктах, живя практически впроголодь, и отключать отопление.

В частности, проживающая в Ливерпуле 52-летняя Максин Уильямс, которая страдает от поражающего соединительные ткани синдрома Элерса-Данлоса, рассказала изданию, что для поддержания её состояния очень важно, чтобы в доме было тепло: холод губителен для организма женщины. Однако после повышения счетов за электроэнергию в два раза женщина вынуждена перейти в режим жёсткой экономии.

«Я не могу просто включить отопление, потому что не могу себе этого позволить. Это очень тяжело», — отметила Уильямс и пояснила, что из-за этого у неё усилились боли.

Многие пожилые люди стали жаловаться, что после оплаты счетов за газ и электроэнергию у них практически не остаётся денег на продукты. При этом все опрошенные изданием пенсионеры и инвалиды уточнили, что при возрастании стоимости жизни размер пособия, которое выплачивает государство, остался неизменным. Многие пенсионеры со страхом задумываются о том, как они переживут предстоящую зиму, если ситуация не поменяется.

«Что мы будем делать следующей зимой? Жечь костры в саду?» — задала риторический вопрос 67-летняя Дженнифер Белчер, жительница города Джейвик, комментируя возрастание цен на топливо.

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