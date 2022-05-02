Кветта, Пакистан, , 04:33 — REGNUM В воскресенье, 2 мая прогремел взрыв в столице пакистанской провинции Белуджистан Кветте. По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек, сообщает агентство Синьхуа.

Взрыв Sergeant James McCauley

Взрыв произошёл около 20 часов по местному времени возле здания регионального правительства. Прибывшие на место полицейские оцепили район и организовали поисковую операцию. Причины взрыва устанавливаются.

Как отмечается, несколько пострадавших были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как критическое.

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