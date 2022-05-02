Москва, , 04:30 — REGNUM Идеи Германии отказаться от российского газа к 2024 года выглядят утопическими. Об этом 2 мая в своем телеграм-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его мнению, воплотить эту задумку в жизнь Берлин, вероятно, не сможет даже к 2027 году.

«Возможно, эта задача невыполнима вообще, даже к 2027 году (цель, заявленная Евросоюзом). Но, что касается 2022-23 годов, такой отказ был бы для Германии безумием. О чем вполне справедливо пишет «Шпигель». Именно такой анализ я называю «вынужденным реализмом», — высказался Пушков.

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