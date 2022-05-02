Оттава, 2 мая, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Крушение легкомоторного самолёта произошло в канадской провинции Онтарио. Об этом 1 мая сообщил телеканал CTV.

Ahunt Самолёт Piper PA-28

Авиакатастрофа произошла в северо-западной части провинции, недалеко от города Су-Лукаут в округе Кенора. Связь с самолётом прервалась утром 1 мая, около 04:30 по местному времени. Место крушения было обнаружено через несколько часов в результате поисково-спасательной операции, обломки воздушного судна были найдены в безлюдной местности, довольно далеко от населённых пунктов.

Легкомоторный самолёт Piper PA-28 Cherokee был найден благодаря установленному на нём аварийному транспондеру. На борту самолёта находились четыре человека, никому из них выжить не удалось.

Причины и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются. Как сообщила пресс-служба Совета по безопасности на транспорте Канады, на место крушения выехала группа следователей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино» произошло возгорание двигателя лёгкого самолёта во время посадки.