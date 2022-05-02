Нью-Дели, , 04:10 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра разъяснил позицию Нью-Дели по поводу событий на Украине. Заявление прозвучало в преддверии поездки премьер-министра Нарендры Моди в Европу.

Здание секретариата в Нью-Дели A.Savin

«Наша позиция по Украине ясна. Во-первых, боевые действия должны быть прекращены; во-вторых, решение должно быть найдено путём диалога и дипломатии», — цитирует дипломата портал Times of India.

Винай Кватра подчеркнул, что мнение Индии будет чётко доведено до других стран.

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