Нью-Дели, 2 мая, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра разъяснил позицию Нью-Дели по поводу событий на Украине. Заявление прозвучало в преддверии поездки премьер-министра Нарендры Моди в Европу.

A.Savin Здание секретариата в Нью-Дели

«Наша позиция по Украине ясна. Во-первых, боевые действия должны быть прекращены; во-вторых, решение должно быть найдено путём диалога и дипломатии», — цитирует дипломата портал Times of India.

Винай Кватра подчеркнул, что мнение Индии будет чётко доведено до других стран.