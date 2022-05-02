Москва, 2 мая, 2022, 04:06 — ИА Регнум. За первые два месяца 2022 года гражданство России получили свыше 13 тыс. участников программы содействия переселению соотечественников. Об этом 2 мая сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Издание отмечает, что эта цифра на 3 тыс. человек превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Большая часть соотечественников, получивших российское гражданство в период с января по февраль, были выходцами из Казахстана, Таджикистана и Армении.

«Гражданство Российской Федерации на 1 марта 2022 года приобрели более 13 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками государственной программы», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовскую область за все время реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, переехали жить и работать более 29 тыс. человек.