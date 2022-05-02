Небраска, США, 2 мая, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Вред, который причинил США действующий президент Джозеф Байден, значительно больше того, что смогли бы нанести стране пять самых худших президентов в истории Соединённых Штатов. Такое заявление сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп 1 мая в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Небраска.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить — и не причинили — вред, который нанес Байден нашей стране всего за 16 месяцев», — сказал Трамп.

Коснувшись темы событий на Украине, Трамп назвал действующего главу Белого дома главным виновником произошедшего конфликта. По мнению Трампа, последствия того, что случилось на Украине, могут быть опасны для всего мира и обернуться новой мировой войной.

«Наша страна катится в ад, но мы это исправим. Я лишь надеюсь, что для этого не будет слишком поздно», — отметил Трамп. Экс-президент США добавил, что Соединёнными Штатами сейчас управляют люди, которые могут довести ситуацию до мировой войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп возмутился риторикой о ядерном оружии, которая, по его мнению, слишком часто и настойчиво звучит из России.