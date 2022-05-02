Каракас, 2 мая 2022, 03:35 — REGNUM Власти Ирана и Венесуэлы намерены расширить сотрудничество в сфере энергетики на фоне санкций США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Сотрудники компании PDVSA
Сотрудники компании PDVSA
Pdvsa.com

По данным издания, министр нефти Ирана Джавад Оуджи находится с визитом в Каракасе. В числе целей поездки — посещение нефтяных объектов, в частности, нефтеперерабатывающего комплекса Парагуана на западе страны, и подписание соглашения о сотрудничестве.

Напомним, что две страны находятся под действием американских санкций. При этом Венесуэла закупает из Ирана конденсат, необходимый для разбавления сверхгустой сырой нефти.