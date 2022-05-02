Каракас, 2 мая, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Власти Ирана и Венесуэлы намерены расширить сотрудничество в сфере энергетики на фоне санкций США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Pdvsa.com Сотрудники компании PDVSA

По данным издания, министр нефти Ирана Джавад Оуджи находится с визитом в Каракасе. В числе целей поездки — посещение нефтяных объектов, в частности, нефтеперерабатывающего комплекса Парагуана на западе страны, и подписание соглашения о сотрудничестве.

Напомним, что две страны находятся под действием американских санкций. При этом Венесуэла закупает из Ирана конденсат, необходимый для разбавления сверхгустой сырой нефти.