Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Подавляющее большинство американцев обеспокоены растущей инфляцией. Об этом сообщает портал The Hill со ссылкой на данные социологического опроса, проведённого Washington Post и ABC News.

Магазин Walmart в США (сс) Walmart Corporate

Так, 44% респондентов отметили, что расстроены ростом цен, ещё 50% рассказали, что обеспокоены этим фактов, но не расстроены. Инфляция не волнует лишь 6% американцев.

Как отмечается, выборочное исследование проводилось с 24 по 28 апреля. Были опрошены 1004 взрослых граждан США, погрешность составляет плюс-минус 3,5%.