Вашингтон, 2 мая, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Подавляющее большинство американцев обеспокоены растущей инфляцией. Об этом сообщает портал The Hill со ссылкой на данные социологического опроса, проведённого Washington Post и ABC News.

(сс) Walmart Corporate Магазин Walmart в США

Так, 44% респондентов отметили, что расстроены ростом цен, ещё 50% рассказали, что обеспокоены этим фактов, но не расстроены. Инфляция не волнует лишь 6% американцев.

Как отмечается, выборочное исследование проводилось с 24 по 28 апреля. Были опрошены 1004 взрослых граждан США, погрешность составляет плюс-минус 3,5%.