Белгород, 2 мая 2022, 03:14 — REGNUM Как минимум о двух «сильных разрывах» в Белгороде сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 2 мая в своём телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что ночью проснулся от двух «сильных разрывов» и немедленно связался с оперативным штабом. По данным штаба, пострадавших в результате инцидента нет, повреждений и разрушений нет.
В социальных сетях, как отметил губернатор, уже появились видеозаписи, на которых ясно различимы вспышки в небе над Белгородом.
Как указал губернатор, само главное — что нет пострадавших и разрушений. Всю остальную информацию Гладков обещал узнать утром.
Ранее ИА REGNUM сообщало о звуках взрыва со стороны границы с Украиной в Белгороде.
Читайте ранее в этом сюжете: В Белгороде услышали звуки взрывов со стороны границы с Украиной