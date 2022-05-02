Белгород, , 03:14 — REGNUM Как минимум о двух «сильных разрывах» в Белгороде сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 2 мая в своём телеграм-канале.

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Глава региона уточнил, что ночью проснулся от двух «сильных разрывов» и немедленно связался с оперативным штабом. По данным штаба, пострадавших в результате инцидента нет, повреждений и разрушений нет.

В социальных сетях, как отметил губернатор, уже появились видеозаписи, на которых ясно различимы вспышки в небе над Белгородом.

Как указал губернатор, само главное — что нет пострадавших и разрушений. Всю остальную информацию Гладков обещал узнать утром.

Ранее ИА REGNUM сообщало о звуках взрыва со стороны границы с Украиной в Белгороде.

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