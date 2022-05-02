Небраска, США, 2 мая, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Россия проявляет неуважение к США своей риторикой о ядерном оружии. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп во время своего очередного выступления перед сторонниками.

Является работой Федерального правительства США Взрыв однофазной ядерной бомбы мощностью 23 кт. Полигон в Неваде (1953 год)

По его мнению, президент России Владимир Путин слишком часто говорит о ядерном вооружении. Именно этим и вызвано недовольство бывшего американского лидера. Также Трамп напомнил о своих планах по модернизации ядерных сил США.

«Никто никогда не говорил о ядерном вооружении. Вы не должны о нем говорить. Это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. (Путин – прим. ИА REGNUM) говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство», — сказал Трамп.