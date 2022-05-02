Тибетский автономный район, Китай, , 02:57 — REGNUM Китайские учёные установят автоматическую метеорологическую станцию на горе Эверест на высоте 8,8 тыс. метров над уровнем моря. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Эверест Rdevany

В случае успеха проекта, станция станет самой высокой в мире, оттеснив на второе место аналогичный объект, установленный на южной стороне горы на высоте 8430 метров в 2019 году британскими и американскими учеными.

В настоящее время, как отмечается, инженеры ожидают наступления подходящей погоды для восхождения на гору.

По данным агентства, всего с начала 2021 года на северной стороне горы были установлены семь метеостанций на высоте от 5200 до 8300 метров над уровнем моря.