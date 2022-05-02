Берлин, , 02:48 — REGNUM В столице Германии правоохранительные органы 1 мая задержали 37 участников демонстрации, приуроченной к Международному дню солидарности трудящихся. Об этом 2 мая сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию Берлина.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По оценкам правоохранительных органов в акции приняли участие порядка 14 тыс. человек.

«По предварительным данным, задержаны 37 человек, в том числе лица, которые умышленно забрасывали бутылками сотрудников правоохранительных органов», — цитирует издание официальное заявление полиции Берлина.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Москву прибыла колонна участников всероссийского автопробега Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР), в составе которой было свыше 70 автомобилей.

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