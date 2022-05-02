Ереван, , 02:47 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 было зарегистрировано сейсмологами на территории Армении. Об этом 1 мая сообщила геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

Подземные толчки были зафиксированы в 23:35 по местному времени (22:35 мск), эпицентр землетрясения располагался недалеко от границы с Грузией, в 15 км на северо-восток от города Мецаван (проживает около 4,7 тыс. человек). Город Гюмри (проживает 148 тыс. человек), располагался в 42 км от эпицентра. В Ереване, Котайкской и Арагацотнской областях ощущалось землетрясение магнитудой 3,0.

Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,3, которое было зарегистрировано на юге Грузии.

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