Уимблдон, Великобритания, 2 мая, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал несправедливым отстранение российских теннисистов от турнира в Уимблдоне. По его словам, власти не принуждали к этому организаторов соревнований.

Mohammad Hassansadeh Рафаэль Надаль

«Я считаю, что это очень несправедливо по отношению к моим коллегам. В том плане, что они не виноваты в происходящем. Мне жаль коллег. Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась иначе», — цитирует спортсмена портал Sports.ru.

Он напомнил, что власти дали рекомендацию об отстранении теннисистов из России от турнира, и организаторы в итоге пошли на крайний шаг.

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