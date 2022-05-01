Донецк, 2 мая, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Два района города Донецка обстреляли украинские боевики на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 2 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Со стороны населённого пункта Водяное украинские каратели выпустили 1 мая в 23:54 четыре снаряда калибром 122 мм по Куйбышевскому району Донецка. Затем, через 13 минут, киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка со стороны населённого пункта Красногоровка, выпустив четыре ракеты из установки залпового огня БМ-21 «Град».

Информация о возможных пострадавших к настоящему времени не поступала. О повреждениях инфраструктуры не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле вооружёнными силами Украины города Горловка в ДНР.