Цвиккау, , 01:51 — REGNUM В германском городе Цвиккау 1 мая десятки неонацистов напали на поезд, в котором ехали левые демонстранты. В результате один человек получил ранения, сообщает агентство Thuringen24.

Немецкие неонацисты Newpittsburghcourieronline.com

Как отмечается, в День солидарности трудящихся члены ультраправой группировки «Третий путь» запланировали свою акцию, в котором намеревались участвовать сотни человек.

Представители профсоюзов и левых партий в ответ организовали контр-демонстрацию. Однако по пути поезд, в котором они ехали, забросали камнями. В результате полиция арестовала 41 нападавшего.