Киев, , 01:10 — REGNUM Претензии Турции из-за её нейтральной позиции по ситуации на Украине и из-за приёма страной российских туристов предъявил украинский лидер Владимир Зеленский. Соответствующее заявление он сделал 1 мая в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Украинский лидер отметил, что Турция одновременно поддерживает Украину, выступая посредником во многих вопросах, а с другой стороны — подготавливается к приёму российских туристов. Такое поведение турецких властей Зеленский назвал недопустимой, если Турция в будущем хочет дружеских отношений с Украиной.

Как указал Зеленского, Турция придерживается политики двойных стандартов и это, по мнению украинского президента, несправедливо. Зеленский полагает, что так продолжаться не может и Турции надо сделать выбор.

Также Зеленский выразил благодарность народу Греции за поддержку Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский наградил спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Орденом княгини Ольги III степени

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