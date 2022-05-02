Токио, , 01:01 — REGNUM Две трети компаний в Японии пострадали из-за событий на Украине. Многие столкнулись с трудностями при покупке сырья и товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведённый исследовательским центром Teikoku Databank.

Япония Dang Son

В исследовании, проводившейся 15–25 апреля приняли участие более 9 тыс. компаний.

По итогам опроса 50,4% респондентов сообщили о сложностях с покупкой необходимых материалов, а 66,3% — о негативном влиянии в связи с ростом цен на топливо и другие товары.

При этом руководители 46,9% предприятий намерены переложить возросшие расходы на конечного покупателя, тогда как 20,4% планируют искать альтернативу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские эксперты предрекли проблемы в строительной отрасли Японии из-за введённого эмбарго на поставки товаров из России.

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