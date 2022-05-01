Москва, 2 мая, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в мире в апреле 2022 года оказался в два раза ниже, чем в марте. К такому выводу пришел ТАСС, проведя расчёты на основании открытых источников.

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Смертность от COVID-19 за месяц также упала в два раза и оказалась на самом низком уровне с весны 2020 года, составив порядка 88 тыс. человек.

«Выше всего смертность по-прежнему в США, где за месяц зарегистрировали 11,5 тыс. летальных случаев, однако это в 2,5 раза меньше, чем в начале весны», — сказано в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, чистая прибыль китайской компании Sinovac, производящей вакцины, выросла в 78 раз по итогам 2021 года — до $14,5 млрд.