Элиста, , 00:36 — REGNUM В Калмыкии подошёл к концу фестиваль тюльпанов. В течение месяца жители и гости республики могли полюбоваться цветущей степью и принять участие в различных мероприятиях.

На фестивале тюльпанов в Калмыкии пресс-служба главы Калмыкии

В Элисте подготовлена программа, которая завершит фестиваль. Церемония закрытия начнётся с шествия в национальных костюмах. Маршрут участников — от Пагоды семи дней до площади Победы.

Затем ожидается спортивно-этнографический фестиваль, этнографическая программа «Ишкя гер» (кибитки), мастер-классы, пленэр, флешмоб «300 домбристов». Праздничный концерт состоится на площади Победы.

ИА REGNUM сообщало, что фестиваль тюльпанов начался в Калмыкии 2 апреля. За это время на различных площадках прошли мастер-классы, выставки, концерты творческих коллективов, гастрономический и молодёжный фестивали.

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