Тбилиси, , 00:30 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано сейсмологами на юге Грузии. Об этом 1 мая сказано в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга республики.

Землетрясение Bna.bh

Эпицентр подземных толчков находился рядом с границей Армении, в 23 км к юго-западу от города Дманиси (проживает около 2,7 тыс. человек) и в 11 км от села Самеба (ближайший населённый пункт к эпицентру, проживает около 700 человек).

Очаг землетрясения залегал на глубине девяти километров. Информация о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5 у побережья Папуа — Новой Гвинеи.

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