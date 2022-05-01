В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за заморозков
Ростов-на-Дону, 2 мая, 2022, 00:19 — ИА Регнум. В Ростовскую область пришли заморозки. Штормовое предупреждение из-за понижения температуры на Дону продлили до 3 мая, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Весна в Ростовской области
Согласно прогнозу синоптиков, в ночные и утренние часы температура воздуха и на поверхности почвы понизится до — 1…-2 градусов. Холодно будет 2 и 3 мая.
Донские спасатели призвали жителей Ростовской области позаботиться о собственной безопасности.