Москва, 2 мая, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно меняет свои позиции, а украинская сторона саботирует переговоры о денацификации.

president.gov.ua Владимир Зеленский

«Мне совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает Зеленский. У него «семь пятниц на неделе», как у нас принято говорить. В течении одного дня может поменять позицию несколько раз. Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же, как и восемь лет Минские договорённости. Во-вторых, нацификация [на Украине] есть…», — сказал Лавров

Министр иностранных дел РФ отметил, что аргументация Зеленского о том, что на Украине не может быть нацизма, потому он является евреем, «абсолютно ничего не значит, … самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Лавров подчеркнул, что сейчас имеются все сведения о том, американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине.

Лавров обвинил Зеленского в том, что тот поощряет неонацистское движение на Украине, для того чтобы использовать его для борьбы против России.