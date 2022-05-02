2 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили резолюцию, которую внесли на рассмотрение в палату представителей США, подразумевающую применение американской военной силы на Украине.

Елизавета Коробова, , 00:06 — REGNUM Решение члена палаты представителей США от республиканцев Адама Кинзингера внести на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование военных для защиты Украины в случае, если Россия применит оружие массового уничтожения, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 2 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Значит, если Америка вступит в войну на Украине, Россия имеет полное моральное право бомбить Америку», — считает Мария М.

Многие пользователи пришли к выводу, что американская сторона переходит уже все разумные границы, что может стать причиной для реального вооружённого противостояния между Россией и Соединёнными Штатами.

«Эти подонки совсем страх потеряли? Они все сдохнут к чёртовой матери, если рыпнутся в нашу сторону! Все вместе, со своей Америкой и Евросоюзом. Ядерное оружие нужно сразу применять по их войскам, если сунутся», — призывает Владимир В.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Америке, судя по всему, не все осознают масштаб последствий вероятного вооружённого столкновения между ядерными державами.

«Американские граждане понимают, на что их Конгресс может обречь? Если Россия вдруг, не пойми зачем, пальнёт по Украине ядерным оружием, к примеру, а США вступят в конфликт с РФ, то это будет значить, что следующая ракета полетит уже по американским городам», — предупреждает Валерий З.

Часть людей не понимает, зачем России вообще применять оружие массового уничтожения в ходе спецоперации на Украине.

«А нафига России применять оружие массового поражения на Украине? Мы что, с ума сошли что ли? У нас спецоперация в самом разгаре, мы активно движемся вперёд, у нас победа за победой. Зачем нам перечёркивать все ранее достигнутые результаты? Это звучит очень странно и нереально», — подметил Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что данная резолюция может стать поводом для крупной провокации со стороны Киева или самого Вашингтона, которая окажется формальной причиной для ввода американских войск на Украину.

«Значит, готовится большая провокация. Наркоман Зеленский и его американские хозяева что-то затевают», — подозревает Дмитрий Ю.

Как фишка ляжет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«То есть от режима нациста Зеленского и от его западных половых партнёров можно ожидать провокацию с применением оружия массового поражения, чтобы НАТО по итогу вмешалось в конфликт?» — задаётся вопросом Сергей Д.

Нашлись и те, кто отмечает, что Америка делает всё возможное, чтобы не допустить своё падение с пьедестала гегемона.

«Абсолютно везде эти США. Не страна, а затычка в каждой бочке. Ну на кой им эта Украина? Понятно же, что насолить хотят России, на украинцев им наплевать. Значит, Америка готова пожертвовать своими прирученными хомячками ради того, чтобы помешать России восстановить свои геополитические позиции. Это всё ясно даже детям должно быть», — поделился своим мнением Евгений Т.

Напомним, 1 мая член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внёс на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование военных для защиты Украины в случае, если Россия применит оружие массового уничтожения.