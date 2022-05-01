Москва, 1 мая, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Говоря о наличии у России «невиданного» оружия, президент страны Владимир Путин имел в виду последние перспективные гиперзвуковые вооружения. Об этом в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Напомним, что ранее Владимир Путин предупредил, что если кто-то со стороны захочет вмешаться в ситуацию на Украине и создаст для России угрозу стратегического характера, то ответные удары будут молниеносными.

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При этом президент России подчеркнул, что «у нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто».