Ханты-Мансийск, , 23:44 — REGNUM В Югре 28 тысяч жителей ограничены в праве выезда из России. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов РФ.

Долги Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди невыездных 4 тысячи — это должники по алиментным обязательствам.

Если гражданин знает об имеющейся задолженности и собирается пересечь границу России, то ему необходимо позаботиться о полной ее долгов. Только в этом случае постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации будет снято, предупреждают в УФССП России по ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России число невыездных граждан выросло до пяти миллионов человек.

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