Ханты-Мансийск, 1 мая, 2022, 23:44 — ИА Регнум. В Югре 28 тысяч жителей ограничены в праве выезда из России. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Долги

Среди невыездных 4 тысячи — это должники по алиментным обязательствам.

Если гражданин знает об имеющейся задолженности и собирается пересечь границу России, то ему необходимо позаботиться о полной ее долгов. Только в этом случае постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации будет снято, предупреждают в УФССП России по ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России число невыездных граждан выросло до пяти миллионов человек.