Москва, , 23:46 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» заявил о том, что западные политики и журналисты умышленно искажают слова российских представителей о недопустимости ядерной войны.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уже не первый раз обращаю внимание на то, как умело на Западе искажают слова российских представителей. Меня спрашивали об угрозах, которые сейчас накапливаются, насколько реальна третья мировая война. Ответил буквально следующее: Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны. Именно мы в последние годы настойчиво предлагали американским коллегам повторить то, что сделали Михаил Горбачёв и Рональд Рейган в 1987 году: принять заявление и подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ отметил, что именно по российской инициативе в июне 2021 года в Женеве на встрече Владимира Путина и Джо Байдена было принято заявление о недопустимости ядерной войны.

Лавров также подчеркнул, что США и «слушающая их во всём» Великобритания тормозят созыв саммита пятёрки постоянных членов СБ ООН, посвящённому решению этого же вопроса.

«После того, как я это сказал, призвал быть максимально осторожными и не раздувать существующие риски. Имел в виду заявление Владимира Зеленского в феврале сего года о том, что Украина ошиблась, отказавшись от ядерного оружия и надо его снова обретать. Здесь же и заявление руководителей Польши о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие. И многое другое. Почему-то ни в случае с заявлением Зеленского, ни в случае с заявлением Польши никаких вопросов от западных СМИ не последовало. Так же, как и на слова министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана. Он вдруг сказал: не надо забывать о том, что во Франции тоже есть ядерное оружие. Вот, о чём я говорил. Когда выдергивают и перевирают сказанное мной и другими нашими представителями, это не делает чести западной журналистике», — сказал Лавров.