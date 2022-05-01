Москва, , 23:20 — REGNUM Киевские власти пытаются добиться вывода из «Азовстали» оставшихся украинских радикалов, так как среди них могут находиться западные офицеры и наёмники. Об этом во время интервью итальянской телекомпании «Медиасет» сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вид на «Азовсталь» Никита Тертьяков (с) ИА REGNUM

Он также уточнил, что вопрос о причинах спецоперации касается коренных интересов безопасности России и ещё задолго до 2014 года Запад заставлял Киев выбирать между Европой и РФ.

По его словам, первые заявления пришедших в 2014 году к власти на Украине людей касались ликвидации регионального статуса русского языка и призыва направить вооруженных бойцов на штурм Верховного Совета Крыма. Западные же страны гарантировали мирное разрешение кризиса накануне госпереворота, но их заверения не подтвердились.