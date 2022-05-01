Москва, 1 мая, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, данном 1 мая итальянской телекомпании «Медиасет», заявил, что российские военные не будут подгонять окончание специальной операции на Украине под какую-то дату.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли надежда, что спецоперация на Украине будет закончена к 9 мая, Лавров сказал следующее:

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы. Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда. Вспоминать тех, кто пал за освобождение России и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы. Темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».