Самара, 1 мая, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Три пожилых женщины и один мужчина погибли при пожаре в частном деревянном доме в Самарской области, сообщает 1 мая МЧС по Самарской области.

63.mchs.gov.ru Сгоревший дом

Сообщение о пожаре в населённом пункте Актуши Шигонского района поступило в 23:14 30 апреля. Возгорание на площади в 50 кв. м. было потушено в 04:20.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара считается короткое замыкание электропроводки.

Прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности.